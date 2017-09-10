Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Саакашвили прорывается в Украину: что происходит на пограничном переходе Шегини (трансляция)

Видео Саакашвили прорывается в Украину: что происходит на пограничном переходе Шегини (трансляция)

<span class="label red">Видео</span> Саакашвили прорывается в Украину: что происходит на пограничном переходе Шегини (трансляция)
Граница Украины / Фото: ru.business-tv.com.ua

Политик пытается попасть на территорию Украины автобусом

10.09.17 146
000

Михеил Саакашвили после неудачной попытки попасть на территорию Украины поездом решил сделать это автобусом. Сейчас он находится на пограничном пункте пропуска Шегини.

В сети Facebook журналист Александр Рудоманов ведет трансляцию происходящего.

Напомним, Саакашвили намеревался прибыть в Украину поездом Перемышль - Киев, несмотря на то, что на границе его не хотят пропускать из-за лишения гражданства. "Укрзализныця" отказалась осуществлять рейс, пока он не сойдет с поезда.

В конце концов, лишенный украинского гражданства политик решил вернуться к плану перейти границу на автобусе. Выбрал для этого ближайший к железнодорожной станции пункт Шегини.

Экс-президент Грузии Саакашвили 10 сентября планировал вернуться в Украину. Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". Встречать его там планировали представители "Движения новых сил", политики и активисты. Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.   Накануне в польском Жешуве Саакашвили встретился с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая объяснила, что решила поддержать его, чтобы "остановить авторитаризм" в Украине.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко указом лишил украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА и лидера Движения новых сил Михаила Саакашвили, которого сам же в мае 2015 году ввел в гражданство.  

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Саакашвили уже за шлагбаумом на польской границеОмелян осудил "неуправляемую" Укрзализныцю за блокирование СаакашвилиПоезд с Саакашвили на борту не поедет, - проводник

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 9595
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 9167
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4570
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3163
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 2419
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 7470
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1147
  1. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 6519 / 7470
  2. Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь 6413 / 7321
  3. На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение" 5448 / 6574
  4. Российская делегация в ООН изменила стиль общения, – Ельченко 3903 / 4381
  5. СМИ показали жизнь в Донбассе спустя три года оккупации 2506 / 4229
  6. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2419 / 60921
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1633 / 19670
  1. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 44 / 7470
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 24 / 60921
  3. Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь 20 / 7321
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 15 / 3163
  5. На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение" 13 / 6574
  6. Из Кореи в Корею. В Сеуле и Пхеньяне по-разному понимают, что такое счастье 10 / 1990
  7. Антикоррупционные палаты вместо суда создать нереально, – Сытник 6 / 708
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.