Пограничники готовят представление на Саакашвили в прокуратуру

Госпогранслужба намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Михаилом Саакашвили и группой лиц, которые двигались вместе с ним через польско-украинскую границу.

Об этом "Украинской правде" сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.



"Здесь есть целый ряд нарушений. Сейчас наша задача - задокументировать все эти нарушения по горячим следам и передать их в прокуратуру", - заявил он.



По словам Слободяна, речь идет о по меньшей мере четырех эпизодах.



"Это незаконный прорыв на режимный объект, нарушение международных соглашений с польской стороной, незаконное пересечение государственной границы, а также это нанесение телесных повреждений сотрудникам пограничной службы", - отметил Слободян.



На уточняющий вопрос, когда именно материалы будут переданы в прокуратуру, он отметил, что "на это уйдет некоторое время".



На уточняющий вопрос, эти материалы будут касаться только Саакашвили, или всех, кто пересекал границу, в том числе депутатов, Слободян сказал: "Это будет касаться всех, кто пересек границу, в том числе депутатов, и Саакашвили".



Слободян также считает, что эта ситуация может негативно повлиять на безвизовый режим для украинцев и этот вопрос может подниматься в Европарламенте.



"Это логично, потому что беспорядок на границе с ЕС не является позитивом для имиджа Украины. Наши "друзья" (в кавычках) воспользуются этим, чтобы поднять вопрос о приостановлении безвизового режима", - считает он.

Напомним, Саакашвили уже в Украине приветствует соратников.

На пункте пропуска "Шегени" активисты и соратники Саакашвили побили пограничников и «втащили» политика на территорию Украины.

Саакашвили намеревался прибыть в Украину поездом Перемышль - Киев, несмотря на то, что на границе его не хотят пропускать из-за лишения гражданства. "Укрзализныця" отказалась осуществлять рейс, пока он не сойдет с поезда.



В конце концов, лишенный украинского гражданства политик решил вернуться к плану перейти границу на автобусе. Выбрал для этого ближайший к железнодорожной станции пункт Шегини.



Экс-президент Грузии Саакашвили 10 сентября планировал вернуться в Украину. Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.



Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". Встречать его там планировали представители "Движения новых сил", политики и активисты. Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину. Накануне в польском Жешуве Саакашвили встретился с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая объяснила, что решила поддержать его, чтобы "остановить авторитаризм" в Украине.



В конце июля президент Украины Петр Порошенко указом лишил украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА и лидера Движения новых сил Михаила Саакашвили, которого сам же в мае 2015 году ввел в гражданство.