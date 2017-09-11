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Саакашвили попал в "чистилище" "Миротворца"

Саакашвили попал в "чистилище" "Миротворца"
Михаил Саакашвили / Фото: Shutterstock

Руководители сайта приравняли политика-оппозиционера к террористам, сепаратистам и российским военным в Донбассе

11.09.17 25
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Ресурс "Миротворец" занес экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в раздел "Чистилище", где размещает людей, которые, по мнению руководства сайта, заслуживают статус персоны нон грата в Украине.

О занесении политика в базу сайта сообщил в Facebook один из основателей ресурса Мирослав Олешко.

"Михаил Саакашвили официально добавлен в базу Центра Миротворец.
Теперь он ничем не отличается от террористов, боевиков, сепаратистов и военнослужащих России, которые разрушили нашу границу в Крыму и на Донбассе", - написал он.

Напомним, на пункте пропуска "Шегени" активисты и соратники Саакашвили побили пограничников и «втащили» политика на территорию Украины.

Саакашвили намеревался прибыть в Украину поездом Перемышль - Киев, несмотря на то, что на границе его не хотят пропускать из-за лишения гражданства. "Укрзализныця" отказалась осуществлять рейс, пока он не сойдет с поезда.

В конце концов, лишенный украинского гражданства политик решил вернуться к плану перейти границу на автобусе. Выбрал для этого ближайший к железнодорожной станции пункт Шегини.

Экс-президент Грузии Саакашвили 10 сентября планировал вернуться в Украину. Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". Встречать его там планировали представители "Движения новых сил", политики и активисты. Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.   Накануне в польском Жешуве Саакашвили встретился с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая объяснила, что решила поддержать его, чтобы "остановить авторитаризм" в Украине.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко указом лишил украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА и лидера Движения новых сил Михаила Саакашвили, которого сам же в мае 2015 году ввел в гражданство.    

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