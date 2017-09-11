Ситуация вокруг Саакашвили не была урегулирована разумным методом, – экс-посол США в Украине

Лишение Михеила Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего. Об этом сказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, который является экспертом влиятельного аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне, передает Голос Америки.

"Я никогда не был сторонником того, что Саакашвили играл определенную роль в Украине. Потому что мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а насколько им руководило желание вернуться в Грузию", – отметил экс-посол США.

"Но, с другой стороны, я не уверен, что ситуация вокруг него была урегулирована разумным методом. Это одна из ситуаций, когда проблема создана на пустом месте. Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой Украина не имела", – заявил Пайфер.

Напомним, 10 сентября экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили в окружении сторонников прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.