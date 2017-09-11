Движение на части улицы Борщаговской в Киеве ограничили на полгода, – КГГА

На отрезке от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста

В связи с реконструкцией водопровода в Киеве на шесть месяцев будет ограничено движение на части улицы Борщаговской. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 11 сентября 2017 до 11 марта 2018 будет ограничено движение транспорта с занятием проезжей части и тротуара по ул. Борщаговской – от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста", – говорится в сообщении.

В период ограничения движения на указанном участке будет продолжаться реконструкция КК "Киевводоканал" водопровода диаметром 500 мм.