Аваков предложил Саакашвили два варианта

Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний

Михеилу Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно либо прибыть в пункт пропуска "Шегени" и пройти процедуру оформления, или прибыть в подразделение Миграционной службы. Об этом сообщил в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

"Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний", – говорится в его сообщении.

Аваков рассказал, что запретил применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы. По его словам, правоохранители блокировали и задержали несколько десятков человек "спортивного телосложения", приехавших на границу устроить "махач".

"Унизительная "картинка" прорыва границы со стороны Украины массовкой "активистов"... Мурло, со спины схватившее за шею молодого солдата-пограничника, стоящего на рубеже границы Украины, – это мрак... И дело не в личностях и не в сути конфликта... Это самоубийственное разрушение институциональности", – подчеркнул министр внутренних дел.

Аваков, кроме того, провел аналогию между событиями в пограничной заставе Изварино в 2014-м и вчерашним инцидентом с бегущей массовкой, опьяненной безнаказанностью: "Мне больно за эту аналогию – простите мне – но дежавю было слишком явным... Только флаги не русские...".

По факту инцидента 16 пограничникам и полицейским пришлось оказать медицинскую помощь.

Аваков также призвал политиков не разменивать Украину в угоду личным политическим целям.

"По факту организации прорыва границы Национальная полиция возбудила уголовное дело. По ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. Это "тяжелая" статья. Уверен, прокуратура нас поддержит. Как и суды", – говорится в сообщении главы МВД.

"Каждый персонаж из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских, будет "офизичен", установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона", – пригрозил Аваков.

"Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы", – написал Аваков.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу. По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, "толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска "Шегини" с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрав Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и протянула Саакашвили на территорию Украины".