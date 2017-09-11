5 сентября в информационном агентстве УНИАН состоялась пресс-конференция, посвященная KYIV MEDIA WEEK 2017. Спикерами выступили: Виктория Ярмощук, директор медиаконсалтинговой компании Media Resources Management и директор KMW; Юрий Артеменко, глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания; Игорь Коваль, директор Индустриального Телевизионного Комитета; Алекс Ширяев, руководитель проекта В2В Doc.

Особенностью KYIV MEDIA WEEK 2017 (KMW 2017) станет беспрецедентное количество мероприятий, которые состоятся в одном месте и в одно время, а именно – 14. Помимо международного рынка контента и 5 традиционных конференций, программу KMW 2017 дополнят 8 специальных мероприятий: круглые столы, форумы, конференции и доклады с участием экспертов телевизионного и кинобизнеса мирового уровня, представителей госорганов нескольких стран, руководителей международных индустриальных организаций и фондов.

«Уже 4 года медиарынок нашей страны живет в условиях повышенной турбулентности и борется как с внутренними, так и с внешними вызовами, выстраивая бизнес-модели в соответствии с реалиями нашего времени. Таким образом, чтобы гармонично развиваться, нужно не только правильно строить отношения и бизнес-модели внутри страны, но и взвешенно и последовательно работать с зарубежными рынками и партнерами. Руководствуясь этими принципами, мы и составляли программу KMW 2017: все мероприятия форума 2017 года так или иначе затрагивают два направления – внутренний рынок Украины c его проблемами и возможными путями их решения и глобальный медиарынок, на котором, мы уверены, у Украины есть большие перспективы», – комментирует директор KYIV MEDIA WEEK Виктория Ярмощук.

Традиционная линейка мероприятий KYIV MEDIA WEEK 2017:

FORMAT SHOW

Однодневная конференция, посвященная международной индустрии форматов. За 8 лет своего существования конференция-скрининг FORMAT SHOW стала эффективной международной платформой для знакомства с форматными новинками и трендами индустрии телевизионных форматов.

В этом году участников FORMAT SHOW традиционно ожидают скрининги новых и трендовых форматов телешоу и сериалов от ведущих международных производителей и дистрибуторов (all3media, BBCWW, Red Arrow, FremantleMedia, Dori Media, Small World IFT, Global Agency и др.). Помимо этого, в программе конференции – целый ряд специальных докладов и эксклюзивных презентации от компаний, экспертиза и мнение которых пользуются большим уважением профессионалов телеиндустрии по всему миру.

В частности, генеральный директор CEETV (Болгария) Георгий Чакаров (Georgi R. Chakarov) выступит с презентацией «Знаковые форматы 2017 года». Сопредседатель правления FRAPA (Нидерланды) и генеральный директор компании Missing Link Media (Дания) Ян Сэллинг (Jan Salling) представит специальный доклад «10 вещей, которые вы должны знать перед выходом вашего формата на международный рынок». Международную панельную дискуссию на тему «Покорить индустрию: чему следует учиться у опытных экспортеров форматов» соберет Эд Воллер (Ed Waller), шеф-редактор британской компании C21 Media. Специальный скрининг и презентация от Интеллектуального партнера KMW 2017 K7 Media (Великобритания) будут посвящены особому тренду этого года – перезагрузке старых форматных хитов по всему миру.

FORMAT SHOW состоится 18 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал Ballroom.

Конференция «Кинобизнес: особенности, перспективы, возможности»

Проводится ежегодно в Киеве с 2008 года и является местом встречи профессионалов киноиндустрии со всего мира, результативной платформой, нацеленной на обмен опытом, налаживание бизнес-контактов и обсуждение актуальных вопросов развития киноиндустрии с акцентом на международной копродукции. Конференция «Кинобизнес» 2017 проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В этом году в программе конференции: анализ дистрибуции фильмов европейского производства у себя на родине; доклады об опыте вывода украинского проекта на международный рынок и поиске иностранных партнеров, а также об индустриальных площадках при международных фестивалях и возможностях, которые они предоставляют продюсерам; история успеха крупнейшей чешской киностудии Barrandov Studio и многое другое.

Участникам конференции будут презентованы платформа европейско-китайского сотрудничества Bridging The Dragon и доклад об особенностях совместной работы с продакшнами и дистрибуторами Китая. Спикером выступит управляющий директор Bridging The Dragon Кристиано Бортоне (Cristiano Bortone). Он же представит кейс-стади проекта Caffe (Coffee) – первого официального совместного фильма Китая и Италии.

В программе мероприятия – разбор еще нескольких интересных кейсов. Об истории успеха эстонской комедии «Встреча выпускников» (Class Reunion, Klassikokkutulek), собравшей более €1 млн в локальном прокате при бюджете чуть более €100 тыс., расскажет продюсер картины Кристиан Таска (Kristian Taska). А секретом не только прокатного, но и фестивального успеха французско-бельгийского хоррора «Сырое» (Raw, Grave) поделиться продюсер ужастика Жан-Ив Рубин (Jean-Yves Roubin).

Об условиях сотрудничества с Турцией и об особой заинтересованности этой страны в производстве фильмов совместно с кинематографистами из соседних государств расскажет Гюлин Устун (Gulin Ustun) – руководитель платформы Neighbours международного питчинга Meetings on the Bridge в рамках Международного стамбульского кинофестиваля.

Особое внимание будет уделено государственной поддержке копродукционных проектов. Глава Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, а также продюсеры словацко-украинского триллера «Межа» (Čiara, The Line) и итальянско-украинской комедии «Изи» (Easy) расскажут об особенностях производства совместных картин и трудностях, с которыми могут столкнуться продюсеры, решившиеся на копродакшн.

Конференция «Кинобизнес» состоится 20 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал PARIS.

B2B Doc CoProduction Meetings

Международный форум, посвященный совместному производству документального контента B2B Doc CoProduction Meetings, организованный в партнерстве с международной платформой Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc). Данным мероприятием KMW расширяет направление CoProduction и продолжает сотрудничество с платформой B2B Doc.

Ядро программы мероприятия – это питчинг документальных проектов, имеющих потенциал для международной копродукции из разных стран (по предварительному отбору B2B Doc). Помимо этого, участникам B2B Doc CoProduction Meetings будет представлен специальный доклад международного эксперта на тему копродукции документального кино с презентацией кейса успешного совместного документального проекта. Ну и, конечно же, – индивидуальные встречи представителей проектов с потенциальными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве.

Специальными приглашенными экспертами станут: продюсеры стран Балтии и Скандинавии, заинтересованные в участии в совместных проектах, представители европейских образовательных платформ и программ по развитию и выведению на рынок документальных проектов из стран Восточной Европы; продюсеры телеканалов Европы (commissioners), заинтересованные в копродукции и софинансировании документального контента. Эксперты не только дадут свои отзывы о каждом из проектов питчинга и рекомендации по их развитию, но и обсудят возможное партнерство с наиболее перспективными, по их мнению, участниками.

B2B DOC CoProduction Meetings состоится 18 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал PARIS.

Pay TV in Ukraine 2017

В этом году традиционная конференция Pay TV 2017 пройдет под девизом Carpe Diem! («Лови момент!»). И не случайно, ведь индустрия платного телевидения постоянно меняется, и цифровая трансформация происходит прямо сейчас!

На конференции будут рассмотрены следующие темы: oценка ситуации после изменений универсальной программной услуги (must-carry); pазвитие нелинейных сервисов в Украине; особенности pегулирования новых медиа и пробелы в действующем законодательстве; борьба с пиратством; влияние отключения аналогового эфирного сигнала на рынок Pay TV; кодировки сигналов телеканалов на спутнике и др.

В рамках конференции состоятся две важные для индустрии панельные дискуссии. Участниками первой – «Есть ли в Украине рынок платного телевидения?» – станут Ярослав Похальчук, Федор Гречанинов, Татьяна Попова и Вадим Сидоренко. Спикерами второй – «Давиды и голиафы рекламного рынка Украины: кому же достанутся деньги» – выступят Сергей Созановский, Сергей Бойко, Игорь Коваль, Андрей Партыка и Валерий Вареница.

Конференция PayTV in Ukraine состоится 20 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал LONDON.

Конференция «Телевидение как Бизнес» 2017

На восьмой ежегодной встрече лидеров телевизионной индустрии ведущие телевизионные бренды и опытнейшие медиаспециалисты обсудят актуальные проблемы отрасли и способы их решения, обменяются опытом успешной реализации медиапроектов и раскроют секреты их финансового управления, а также на примере реальных кейсов мировой практики выяснят причины успехов и неудач различных проектов.

Откроет программу конференции «Саммит медиалидеров», на котором за одним столом соберутся: Александр Богуцкий (директор-президент ICTV), Александр Ткаченко (генеральный директор «1+1 Медиа»), Евгений Лященко (директор медиахолдинга «Медиа Группа Украина»), Анна Безлюдная (руководитель «Интер Медиа Груп») и Сергей Созановский (соучредитель FILM.UA Group).

В рамках мероприятия пройдут сразу четыре панельные дискуссии: «Активность рекламного рынка Украины, тенденции и прогнозы», «Смешная прибыль: секреты успеха украинских комедийних ТВ-шоу», «Вызовы новостным форматам: усталость зрителя от плохих новостей» и «Взаимодействие телевизионного рынка и рынка PAY TV». Помимо этого, участникам конференции будут представлены доклады: «Как вывести наше ТВ из постсоветского зомби-леса и жить долго и счастливо» и «ТВ-аудитория vs Digital-аудитория, или просто люди».

Конференция «Телевидение как бизнес» состоится 21 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал Ballroom.

Content Market

Международный рынок аудиовизуального контента KMW Content Market – это площадка для встречи и ведения бизнеса продавцов и покупателей из более чем 25 стран, соединяющая страны СНГ и Восточной Европы с другими регионами мира.

В списке продавцов KMW Content Market 2017 представлены локальные и международные продакшн-компании и дистрибуторы, включая FrematleMedia (Великобритания), Global Agency (Турция) Red Arrow International (Германия), BBC Worldwide (Великобритания), Sky Vision (Великобритания), all3media international (Великобритания), Talpa Global (Нидерланды), Banijay Rights (Великобритания), Small World IFT (США), CCTV (Китай) и многие другие.

Покупателями на KMW Content Market выступают вещатели и продюсеры из Украины, России, Казахстана, стран Балтии, Грузии, Молдовы и других стран нашего региона.

Content Market состоится 19–20 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, open space meeting area, 2-й этаж конференц-зоны Hyatt Regency Kyiv.

Линейка дополнительных мероприятий KYIV MEDIA WEEK 2017

Круглый стол: «Контент-индустрии Украины и Китая: перспективы развития сотрудничества»

Впервые в рамках KYIV MEDIA WEEK состоится специальное мероприятие – украинско-китайский круглый стол, организованный при поддержке Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины при участии Посольства Китайской Народной Республики в Украине.

За круглым столом соберутся руководители китайских и украинских медиа- и продакшн-компаний, представители киноиндустрии обеих стран, участники отраслевых объединений, а также представители Посольства КНР в Украине и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Учитывая интерес и готовность к сотрудничеству в области производства и дистрибуции кино- и телевизионного контента каждой из сторон, эксперты обсудят текущее состояние контент-индустрий Украины и Китая, а также реалии и перспективы партнерства между странами.

Круглый стол «Контент-индустрии Украины и Китая» состоится 18 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал LONDON.

Круглый стол: «Украина и Корея: результаты сотрудничества и поиск новых форм партнерства в медиасфере»

Украинско-корейский круглый стол становится традиционным специальным мероприятием в рамках KYIV MEDIA WEEK, поскольку расширение культурного и экономического партнерства между Украиной и Республикой Корея остается одним из приоритетных направлений международной деятельности обеих стран.

Последний год стал довольно успешным для укрепления сотрудничества в области медиаиндустрии между странами: было проведено несколько важных мероприятий, запущены совместные проекты, состоялся официальный визит украинской делегации в Республику Корея. В этом году представители корейских отраслевых ассоциаций, медиакомпаний и государственных органов, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и руководители ведущих украинских вещателей и продакшнов снова соберутся вместе для обсуждения результатов совместной работы, обмена опытом, поиска новых идей и форм сотрудничества во всех сферах медиа. Кроме того, анимационная ассоциация Кореи (KAPA) специально приедет в Украину, чтобы встретиться с украинской анимационной ассоциацией.

Круглый стол «Украина и Корея» состоится 19 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал PARIS.

Круглый стол: «Продакшн-индустрия в Украине и Молдове: обмен опытом и поиск возможностей сотрудничества в новой законодательной среде»

Впервые в рамках KMW состоится специальное мероприятие, посвященное сотрудничеству между Украиной и Молдовой. Проект организован при поддержке Посольства США в Молдове.

Основная цель мероприятия – поделиться опытом и обсудить возможные пути сотрудничества в медиасфере между странами, в частности такие, как: копродукция, дистрибуция контента, совместные образовательные программы и многое другое.

Круглый стол «Продакшн-индустрия в Украине и Молдове: обмен опытом и поиск возможностей сотрудничества в новой законодательной среде» состоится 19 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал LONDON.

Украинский форум программы «Креативная Европа» 2017

Форум организован совместно с Украинской Киноассоциацией при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, при участии Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Национального бюро программы ЕС «Креативная Европа» (Creative Europe).

Форум посвящен процессу интеграции Украины в европейский медиарынок, развитию партнерства между Украиной и странами Европейского Союза в сфере креативных индустрий. Мероприятие проводится с целью презентовать участникам украинского медиарынка возможности, которые предоставляет программа «Креативная Европа», а также наладить диалог между государственными органами и представителями креативного сообщества для разработки алгоритма действий, необходимых для полноценного участия Украины в общеевропейской программе.

Отметим, что в рамках программы отдельный проект может получить финансирование от €200 тыс. до €2 млн. С 2015 года Украина на льготных условиях присоединилась к программе Creative Europe. Но лишь частично! Для полноценного участия и получения доступа ко всем возможностям программы необходимо завершение процедуры по приведению национального законодательства в аудиовизуальной сфере в соответствие с законодательством ЕС.

Украинский Форум программы «Креативная Европа» состоится 20 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал PARIS.

Специальный доклад: «Кинематографичная литература»

Кино по мотивам литературных произведений – международный тренд. Данный доклад представляет собой обзор современной украинской литературы, подходящей, на наш взгляд, для экранизации в разных формах – полнометражных фильмов, анимационных картин и драматических сериалов.

Впервые такой доклад был сделан в рамках конференции «Кинобизнес» в прошлом году, после чего была организована большая панельная дискуссия, посвященная текущим экранизациям литературных произведений в Украине на «Книжном Арсенале». В этом году доклад-обзор свежих изданий 2016-2017 годов станет отдельным мероприятием на KMW 2017.

Специальный доклад «Кинематографичная литература» состоится 19 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал LONDON.

«Как заставить digital-контент работать на себя в 2018 году?»

Специальная конференция от FILM.UA Факультет в рамках KYIV MEDIA WEEK.

Целевая аудитория мероприятия: представители телеканалов, продакшнов, владельцы YouTube-каналов, маркетологи. В рамках конференции будут рассмотрены темы диджитал-контента и YouTube-каналов – как способ монетизации контента, маркетинговый инструмент, канал доставки контента, а также вопрос о том, есть ли будущее у собственного контента VоD-платформ в Украине и пр. Спикерами выступят представители компаний – лидеров индустрии.

Мастер-класс о digital-контенте состоится 19 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал LONDON.

«Сериалы. How-to»

Два года назад МРМ и «Медиа Группа Украина» начали совместный проект «TViй серіал» для стимулирования развития сериального производства в Украине.

На KMW 2017 в рамках этой инициативы пройдет специальное мероприятие под названием «Сериалы. How-to». Среди спикеров ивента: вице-президент по собственному производству компании HBO Central Europe Джонатан Янг (Johnathan Young), израильский продюсер Мария Фельдман (Maria Feldman) – автор идеи и продюсер сериала «Фальшивый флаг» (False Flag), продюсер израильского юнита американского сериала «Родина» (Homeland) и продюсер сериала «Абсанс» (Absentia). Также на мероприятии выступит представитель программы по развитию идей сериалов MIDPOINT TV Launch Элишка Малекова (Eliska Maleckova) и Андра Шеффер (Andra Sheffer), руководитель канадского фонда Independent Production Fund, который поддерживает производство и продвижение веб-сериалов – достаточно нового и пока малоизвестного, но, безусловно, перспективного формата аудиовизуального контента.

Специальное мероприятие «Сериалы. How-to» состоится 19 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал PARIS.

«БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ В УКРАИНЕ: ЧТО СДЕЛАНО – ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Конференция для правообладателей – площадка для общения владельцев бизнесов, топ-менеджеров, юристов украинских и международных компаний, которая дает практические решения, способствует конструктивному диалогу и совместному принятию решений о дальнейших действиях по защите авторских прав. Организаторы конференции: «Инициатива «Чистое небо».

В рамках конференции будет презентована пошаговая инструкция для правообладателей «Что делать, если нарушают ваши права интеллектуальной собственности». Также на мероприятии особый фокус будет сделан на объяснении методов предупреждения финансирования пиратства, обсуждении вопроса защиты интеллектуальной собственности в украинском законодательстве, презентации мониторинга нелегального размещения контента и рассмотрении международных кейсов борьбы с пиратством.

Конференция для правообладателей состоится 18 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал LONDON.

KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится 18–22 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5). С подробной программой и датами мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте медиафорума www.kyivmediaweek.com.