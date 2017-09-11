В оккупированном Крыму огласили приговор Чийгозу

"Суд" признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и приговорил его в 8 годам колонии строгого режима

"Суд" в аннексированном Крыму сегодня, 11 сентября, огласил приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу. К зданию суда уже стянули полицию. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"Сегодня российский суд в Крыму признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и выписал ему 8 лет колонии строгого режима", – написал Полозов.

Ранее адвокат сообщал: "К Верховному суду Крыма стянули полицию, запретили проезд машин по улице Павленко, площадь перед судом ограждена, выставлены рамки металлоискателей. Российская Фемида собирается вынести неправосудный приговор Ахтему Чийгозу".

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Напомним, 7 августа в "Верховном суде" аннексированного Крыма обвинение требовало для Чийгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – в отношении Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

20 июня Чийгоза вывозили в Бахчисарай, где он смог попрощаться с больной матерью. 22 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд Крыма" до 8 октября продлил срок ареста Чийгоза. 1 августа завершилось судебное следствие по делу Чийгоза.