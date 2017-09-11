Польша не вызывала посла Украины из-за ситуации с Саакашвили, – МИД

МИД Польши не вызывал украинского посла в связи с оказанием препятствий для въезда в Украину экс-президента Грузии Михеилу Саакашвили. Об этом на своей странице в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам, появившаяся в СМИ информация о вызове посла Украины в Польше не соответствует действительности.

"По состоянию на 10:00 11 сентября информация о вызове посла Украины в Польше в МИД не соответствует действительности", – сообщила она.

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Станом на 10.00 11.09. інформація про виклик Посла України в Польщі до МЗС не відповідає дійсності — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 11 сентября 2017 г.

Ранее сообщалось, что польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский заявил о вызове украинского посла в МИД Польши в связи с инцидентом на границе с Михеилом Саакашвили, По его словам, украинские власти не имели законных оснований для запрета въезда в Украину, назвав их действия "нецивилизованными".

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.