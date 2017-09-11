Сенцова этапировали из СИЗО Иркутска, – адвокат

Куда и по какой причине увезли украинского политзаключенного – пока неизвестно

Незаконно осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из СИЗО-1 Иркутска. Об этом со ссылкой на заявление его адвоката Дмитрия Динзе сообщает Медиазона.

На данный момент неизвестно куда и по какой причине увезли Сенцова.

"Внимание на возможное этапирование Сенцова из СИЗО обратили в твиттере "Почта РосУзника": правозащитники получили сообщение о том, что письма, отправленные режиссеру в СИЗО, не удается доставить, поскольку адресат убыл", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из Якутска в следственный изолятор № 1 Иркутска (РФ). По словам правозащитников общественной наблюдательной комиссии (ОНК), Олег Сенцов не знает, почему его этапировали.

Президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения осужденного в РФ Олега Сенцова нужно, чтобы "созрели" определённые условия.