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Новости компаний Новый Crafter. Новое измерение.

<span class="label">Новости компаний</span> Новый Crafter. Новое измерение.

07.09.2017  Сегодня бренд Volkswagen Коммерческие автомобили презентовал в Киеве перед клиентами и представителями прессы новый Volkswagen Crafter – инновационный, универсальный и экономичный как никогда.

11.09.17 52
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Абсолютно новая разработка ходовой части с электромеханическим усилителем рулевого управления, надежные дизельные двигатели, которые оптимально подходят как для переездов на длительные дистанции, так и для интенсивного движения в городе, продуманные решения для более легкой загрузки и разгрузки, практичная подготовка к переоборудованию, эргономичное рабочее место водителя выделяют новый Crafter на фоне конкурентов.
Осенью 2016 года на выставке коммерческих автомобилей IAA в Ганновере экспертное жюри из 24 стран назвало новый Crafter „Лучшим международным фургоном 2017 года“ (www.van-of-the-year.com). 

При этом главная его особенность в том, что вся концепция автомобиля была разработана «с нуля» на основе конкретных пожеланий клиентов и в интенсивной кооперации с ними. А для производства модели был построен абсолютно новый завод в польском городе Вжешня.

 

Уже на первый взгляд несложно заметить, что новый Crafter перенял черты «семейного» дизайна Volkswagen и образцовое качество свое «меньшего брата», Transporter’а шестого поколения: динамичный, современный и маневренный внешне, он одновременно предлагает целый ряд преимуществ внутри, как, например, максимально возможную полезную нагрузку, идеальное грузовое пространство объемом до 18,4 м³ и высоту грузового отделения до 2196 мм. А благодаря новому дизайну передней части теперь Crafter отличается лучшими аэродинамическими показателями в классе. 

Для фургона Crafter будет доступен широкий диапазон вариаций – три вида длины (5986 мм, 6836 мм, 7391 мм) и три вида высоты (2355 мм, 2590 мм, 2798 мм). А также можно будет заказать бортовой грузовик или шасси в сочетании с одинарной или сдвоенной кабиной. 

Но прежде всего с практичной точки зрения новый Crafter поражает своей функциональностью и продуманными типами подготовок для выполнения разных задач: в переднеприводной версии объем его грузового пространства составляет 18,4 м³ при разрешенной максимальной массе 3,0-4,0 т. При этом ширина между колесными нишами составляет 1380 мм, а максимальная длина грузового отсека – 4855 мм, что уже есть лучшими показателями в этом классе автомобилей. Загрузка и разгрузка нового Crafter стала еще проще, а все благодаря открытию сдвижной двери на 1311 мм, минимальной высоте загрузки 570 мм и опциональному открытию задней двери на 270° для переднеприводных версий. Для надежной фиксации груза новый Crafter также предлагает продуманные решения. Груз можно в буквальном смысле слова зафиксировать «со всех сторон»: опционально можно заказать такелажные рейки для боковых стен, перегородки, потолка и пола. 

Универсальность нового Crafter просто поражает – модель будет доступна с тремя типами приводов (предыдущее модельное поколение было доступно только в заднеприводной версии), все из которых можно будет комбинировать с механической или автоматической коробкой переключения передач. Последняя, кстати, будет доступна для Crafter впервые. А если учитывать доступность различных типов кузова, длины, высоты, свеса и т.д. – в общем новый Crafter можно будет сконфигурировать в 69 вариантах – лучший показатель в сегменте! 

Полностью заново разработанная ходовая часть теперь имеет комфортную переднюю подвеску МакФерсон, а также пять разных вариантов жесткой задней оси с параболической рессорой. Впервые используемый в этом сегменте электромеханический усилитель рулевого управления обеспечивает отличную управляемость и безопасные ходовые качества при любой загрузке. 

Кроме того, было оптимизировано эргономику рабочего места водителя: по желанию в кабине можно установить один из трех вариантов эргономического сидения ergoActive, одобренного немецкой ассоциацией вертебрологов AGR. Серийно в новом Crafter доступны электрические стеклоподъемники,  центральный замок с дистанционным управлением, а также целый ряд практичный и эргономично расположенных мест для хранения документов, ноутбука, мобильного телефона, рабочих инструментов, папок и прочего.  

Дополнительный комфорт и безопасность предлагают серийные и опциональные системы поддержки водителя. Благодаря электромеханическому усилителю руля, который впервые применяется в этом классе автомобилей, для нового Crafter будет доступен целый ряд активных ассистентов, как, например, адаптивный круиз-контроль, система фронтального контроля с функцией экстренного торможения в городском цикле движения, система предотвращения повторных столкновений, система сопротивления боковому ветру, система распознавания усталости водителя, система контроля при движении с прицепом и много другого. Кроме того, в новом Crafter позаботились и о пассивной безопасности – с помощью фронтальных, боковых подушек безопасности и подушек безопасности для головы водителя и переднего пассажира, а также, дополнительных камеры заднего вида, ассистента выезда с парковочного места Rear Traffic Alert и специально разработанной для этой модели системы боковой защиты кузова  на основе сенсоров. 

Новый Crafter также предлагает готовые продуманные решения для переоборудования: опциональный универсальный пол с такелажными рейками и подготовкой под установку систем стеллажей – таким образом, есть возможность простого перенесения стеллажей из лизинговых или предыдущих автомобилей, без сверления, клея или повреждений багажного отсека. Кроме того, новый Crafter станет первым автомобилем в своем классе, который будет предлагаться с опциональными модульными агрегатами, а именно – с дополнительным компрессором для холодильных установок, четырьмя вариантами дополнительного аккумулятора, дополнительным кондиционером или теплообменником для системы обогрева. 

Первым на рынке Украины появится переднеприводный цельнометаллический фургон Crafter в специальной комплектации «Profit». Crafter Profit имеет длину (6836 мм), высоту (2590 мм) и полную массу 3,5 т с грузоподъемностью до 1,414 кг. В нем установлен дизельный двигатель объемом 2.0 л с системой Common-Rail мощностью 140 к.с. и 6-ступенчастая механическая коробка переключения передач. К слову, двигатели для нового Crafter были специально адаптированы под потребности коммерческого автомобиля, а поэтому отличаются высокой надежностью и выносливостью. Благодаря электронной регулировке подачи топлива максимальный крутящий момент – 340 Нм – достигается уже при частоте оборотов коленвала на уровне 1600 и  остается неизменным вплоть до максимального – 2250 об./мин.. 

Комфорта и удобства в ежедневной работе ему добавляют такие важные системы и опции, как: климатическая установка Climatic, многофункциональное трехспицевое рулевое колесо, атермальное лобовое стекло с функцией обогрева, внешние асферические зеркала с возможностью электрорегулировки и подогрева, противотуманные фары с функцией статического освещения поворотов.

Отдельно следует упомянуть медиасистему Composition Media с многофункциональным сенсорным дисплеем Plus 8” , USB-портом, функциями Car-Net и App-Connect, аудиовходом AUX, а также комплект для подключения мобильного телефона и две розетки на 12в в кабине.

В комплектации Profit предусмотрена система стабилизации автомобиля в движении ESC, антиблокировочная система ABS, система помощи при старте на подъеме Hill Start Assist, система предотвращения повторных столкновений MCB.

Уже с конца 2017 – начала 2018 года в Украине будут доступны для заказа и другие версии нового Crafter – в том числе, заднеприводная версия и версия с полным приводом 4MOTION V поколения (который теперь является заводским решением), которые можно будет комбинировать, как с механической, так и с автоматической коробкой переключения передач, а также модификации «бортовой грузовик» и «шасси» - с одинарной или сдвоенной кабиной.  

Webspecial по модели Crafter: http://the-new-crafter.com/ua/uk/home.html
Официальный сайт бренда Volkswagen Коммерческие автомобили в Украине:

https://www.vw-commercial.com.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/vwnfzua

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