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МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образовании
Фото: sunrise-r9.org

МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образовании

Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения

11.09.17 2436
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызывает на понедельник, 11 сентября, посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за недавно принятого закона об образовании.

Как заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, министр Сийярто намерен лично сообщить, что считает новый украинский закон "стыдом и позором", сообщает Радио Свобода.

По его словам, Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения. На всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет поднимать вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.  

Он также отметил, что по личному указанию Петера Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене. Менцер пояснил, что причинами этого решения Сийярто, с одной стороны, стали такие изменения в украинском законе об образовании, которые делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включительно со 150-тысячным венгерским нацменьшинством, образования на родном языке.  

С другой стороны, когда Сийярто поднял в четверг этот вопрос перед министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на встрече в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", ответ украинского коллеги была неприемлемым для венгерской стороны, подчеркнул Менцер.  

Напомним, в принятом Радой законе об образовании говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.  

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.  

Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.  

Законом определено, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном языке, английском языке, других официальных языках Европейского Союза.

Власть Венгрии резко раскритиковала новый украинский закон "Об образовании".

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