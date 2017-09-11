Порошенко безразлично, кто именно нарушает государственную границу

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал пересечение экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили границы Украины.
Комментарий размещен в Twitter президента Украины.
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"Инцидент с Саакашвили не требует политических комментариев. Мы должны рассматривать этот вопрос только в правовом поле... Мне безразлично, кто именно нарушает государственную границу - за это должно быть наказание, согласно украинскому законодательству", - написал Порошенко в Twitter.
Напомним, Аваков предложил Саакашвили два варианта.