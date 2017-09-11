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Гройсман призвал депутатов не раскручивать маховик разрушения и хаоса

Гройсман призвал депутатов не раскручивать маховик разрушения и хаоса
Владимир Гройсман / Фото: УНИАН

Так премьер прокомментировал события вокруг Михеила Саакашвили

11.09.17 24
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что силовой прорыв украинской границы - это преступление.

Как он написал на своей странице в Facebook, те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность.

"Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы", - говорится в его сообщении.

По словам Гройсмана, то, что произошло в воскресенье в "Шегенях", - не просто нарушение закона. По его мнению, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности.

"В свете сегодняшних событий я хочу еще раз призвать депутатов, политиков - не раскручивайте маховик разрушения и хаоса", - подчеркнул премьер.

Напомним, Саакашвили уже в Украине.

На пункте пропуска "Шегени" активисты и соратники Саакашвили побили пограничников и "втащили" политика на территорию Украины.

Саакашвили намеревался прибыть в Украину поездом Перемышль - Киев, несмотря на то, что на границе его не хотят пропускать из-за лишения гражданства. "Укрзализныця" отказалась осуществлять рейс, пока он не сойдет с поезда.

В конце концов, лишенный украинского гражданства политик решил вернуться к плану перейти границу на автобусе. Выбрал для этого ближайший к железнодорожной станции пункт Шегини.

Экс-президент Грузии Саакашвили 10 сентября планировал вернуться в Украину. Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". Встречать его там планировали представители "Движения новых сил", политики и активисты. Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.   Накануне в польском Жешуве Саакашвили встретился с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая объяснила, что решила поддержать его, чтобы "остановить авторитаризм" в Украине.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко указом лишил украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА и лидера Движения новых сил Михаила Саакашвили, которого сам же в мае 2015 году ввел в гражданство.

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