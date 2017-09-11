Чаще всего домушники орудуют в Дарницком, Днепровском и Оболонском районах столицы, - МВД

В полиции отметили уменьшение количества квартирных краж по сравнению с прошлым годом

Полиция озвучила статистику по квартирным кражам в Киеве.

За последние 8 месяцев чаще всего грабили квартиры в Дарницком, Днепровском и Оболонском районах столицы.

Об этом сообщил заместитель начальника управления полиции охраны в Киеве Виктор Веклич, передает УНН.

Меньше всего квартиры грабят в центральном Печерском районе.

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В полиции отметили положительную динамику уменьшения количества квартирных краж по сравнению с прошлым годом.

"Если брать показатели зарегистрированных квартирных краж за 8 месяцев в текущем году и в прошлом, то мы имеем на 1991 квартирную кражу меньше. Это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, то есть эта динамика достаточно позитивная", - говорит Веклич.

Всего за последние 8 месяцев главным управлением Национальной полиции Киева было зарегистрировано 3720 квартирных краж.

Напомним, в Нацполиции Украины появилась криминальная разведка.