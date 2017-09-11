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Главная » Страна » Украина уже закачала на зиму более 15 миллиардов кубов газа

Украина уже закачала на зиму более 15 миллиардов кубов газа

Украина уже закачала на зиму более 15 миллиардов кубов газа
Фото: rtl.fr

В планах – закачать к началу отопительного сезона 17 миллиардов кубов

11.09.17 138
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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 2 по 9 сентября выросли на 2,3%, или на 348 млн куб. м, - до 15,297 млрд куб. м с 14,949 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 9 сентября составлял около 54,35 млн кубометров.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о планах по накоплению в подземных газовых хранилищах Украины к 1 октября 17 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 млрд куб. м и завершила сезон с 8,4 млрд куб. м.

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