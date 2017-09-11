Саакашвили заявил, что готов умереть за украинский народ

Экс- президент Грузии считает, что лишение его гражданства было преступлением

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что очень любит Украину и готов умереть "за этот народ".

Об этом он сказал во время пресс-конференции во Львове, которую транслировал телеканал NewsOne.

Он отметил, что его возвращение в Украину это только первый шаг. После этого он намерен пойти в суд и "защитить свои права".

При этом он считает, что президент Украины Петр Порошенко совершил преступление, когда лишил его украинского гражданства.

"Преступлением было лишение гражданства - нарушение Конституции Украины. Преступлением была задержка поезда. Преступлением было то, что они якобы минировали пункты пропуска и держали людей в очередях. Преступники для меня Медведчук и Ахметов", - указал он.

Саакашвили подчеркнул, что любит украинский народ и готов за него отдать жизнь.

"Я вернулся, потому что считаю, что у меня есть долг. Я люблю этот народ и готов для этого сделать все. Без всякой патетики хочу сказать, что я готов умереть за народ", - добавил экс-губернатор Одесской области.

Напомним, Порошенко безразлично, кто именно нарушает государственную границу.