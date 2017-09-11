Тарас Шевченко возглавил завод имени Ильича в Мариуполе

Должность генерального директора Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Группы "Метинвест" занял Тарас Шевченко.
Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
Отмечается, что Шевченко ранее возглавлял Алчевский металлургический комбинат.
В должности гендиректора ММК имени Ильича ему предстоит провести реконструкцию листопрокатного цеха "1700" и организовать строительство современной машины непрерывного литья заготовок и объектов внепечной обработки стали.
Кроме того, одной из ключевых задач нового руководителя станет выполнение обязательств Группы "Метинвест" по непрерывному улучшению экологической ситуации в Мариуполе.
"Новый руководитель - Тарас Шевченко - выдающийся металлург, чье имя широко известно в отрасли. Уверен, что его богатый опыт в проведении масштабных программ модернизации и антикризисного управления позволит ММК имени Ильича динамично развиваться, сохраняя за собой лидерство в отрасли", - заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыжков.
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