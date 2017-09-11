Польша не будет размещать на новых паспортах изображение Львова

Андрей Дещица заявил, что Варшава отказалась от этой идеи

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Варшава решила не размещать на страницах нового паспорта изображение польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове (Мемориал орлят).

Об этом посол написал на своей странице в Facebook.

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"Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак сообщил, что в новых польских паспортах не будет изображений Лычаковского кладбища и Вильнюсской брамы", - написал посол.

Напомним, в июле по инициативе МВД Польши прошло онлайн-голосование по выбору оформления новых польских паспортов, приуроченное к 100-й годовщине независимости страны. Согласно результатам голосования, на страницы новых паспортов может попасть изображение Мемориал орлят во Львове.