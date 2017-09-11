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Депутаты торопят президента с назначением нового главы НБУ

Депутаты торопят президента с назначением нового главы НБУ
Фото из открытых источников

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте

11.09.17 11
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Группа народных депутатов внесла в парламент проект закона относительно уточнения сроков назначения и увольнения председателя Национального банка Украины (НБУ).

Соответствующий законопроект № 7101 зарегистрирован в парламенте 8 сентября.

Согласно пресс-релизу комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, законопроект устанавливает, что президент Украины должен рассмотреть и принять решение по поданному заявлению председателя НБУ об отставке в 15-дневный срок.

Затем, в случае непредставления главой государства новой кандидатуры главы НБУ в течение 30 дней, как это предусмотрено законом о НБУ, парламент рекомендует президенту свою кандидатуру председателя центробанка.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

Напомним, 10 апреля председатель Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила, что 10 мая она уходит в отставку. С 11 мая она назначила исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия. До настоящего момента Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

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