Слитки золота и десятки тысяч долларов нашли в доме генерала Будника

Правоохранители изъяли по месту жительства у начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, подозреваемого в получении взятки, 16 золотых слитков.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают "Украинские новости".

Правоохранители еще 22 августа провели обыски по месту жительства Будника, в его служебном автомобиле и в здании департамента полиции охраны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генерал Будник вышел из СИЗО

Также дома у Будника изъяты 44 тысяч долларов, 11,5 тысячи евро, 5 тысяч гривен, в автомобиле – еще 100 долларов.

По месту жительства его сообщника изъято 2 900 гривен и 700 гривен.

Суд удовлетворил прошение Генеральной прокуратуры наложить арест на изъятое имущество.

Напомним, 22 августа ГПУ совместно со Службой безопасности Украины по подозрению в получении 96 тыс. грн взятки задержала Сергея Будника.