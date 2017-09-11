Слитки золота и десятки тысяч долларов нашли в доме генерала Будника

Правоохранители изъяли по месту жительства у начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, подозреваемого в получении взятки, 16 золотых слитков.
Об этом говорится в материалах суда, сообщают "Украинские новости".
Правоохранители еще 22 августа провели обыски по месту жительства Будника, в его служебном автомобиле и в здании департамента полиции охраны.
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Также дома у Будника изъяты 44 тысяч долларов, 11,5 тысячи евро, 5 тысяч гривен, в автомобиле – еще 100 долларов.
По месту жительства его сообщника изъято 2 900 гривен и 700 гривен.
Суд удовлетворил прошение Генеральной прокуратуры наложить арест на изъятое имущество.
Напомним, 22 августа ГПУ совместно со Службой безопасности Украины по подозрению в получении 96 тыс. грн взятки задержала Сергея Будника.