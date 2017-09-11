Укроборонпром представил новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka

Украинская корпорация "Укроборонпром" представила на выставке оборонной промышленности MSPO- 2017 в Кельце новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka.

Она была разработана в сотрудничестве с польской компанией WB Group.

Как говорится в сообщении Национального промышленного портала Украины, Stokrotka является высокомобильным шасси грузовика STAR 265M2 в 6×6. Она используется в качестве базы для поворотной установки вооруженной двумя авиационными пусковыми установками B8W20. В данном случае используются 80-мм воздушные ракеты.

На нее установлена система управления огнем Topaz с радаром и оптоэлектронной головкой GS400. В результате машина имеет способность точно поражать цели на земле на расстоянии 6 км. При этом она разработана таким образом, что позволяет вести уверенный бой не только со скоплением пехоты, артиллерии, или легкобронированных машин, но и беспилотниками и вертолетами, летящими на малой высоте в радиусе 4 км.

Напомним, Укроборонпром за полгода продал оружия на $350 млн.