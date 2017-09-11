Украинским аграриям станет легче торговать с турками

Все заинтересованные в экспорте агропродукции в Турцию могут обращаться в посольство Украины

Правительство Турецкой Республики решило снизить пошлины на импорт из Украины скота - до 26%, туш крупного рогатого скота - до 40%, пшеницы - до 45%, ячменя - до 35%, кукурузы - до 25%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Заинтересованные украинские учреждения и компании по экспорту соответствующей продукции в Турецкую Республику в случае необходимости могут обращаться в посольство Украины в Турции.

Посольство готово оказать поддержку и содействовать установлению контактов и налаживанию взаимодействия с местными профильными учреждениями в пределах компетенции", - отмечают в Минагропроде.

Напомним, США увеличили пошлины на продукцию завода Ахметова.