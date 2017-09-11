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Главная » Страна » В Украине появится очередной спецназ

В Украине появится очередной спецназ

В Украине появится очередной спецназ
Иллюстративное фото

Основной функцией нового подразделения будет охрана участников судебного процесса 

11.09.17 64
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В составе Службы судебной охраны появится подразделение специального назначения.

Об этом "Судебно-юридической газете" рассказал председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.

Основной функцией судебного спецназа будет охрана участников судебного процесса при возникновении такой необходимости. Кроме того, у сотрудников специального подразделения будет свое штатное оружие.

Отметим, сейчас охрану участников судебного заседания обеспечивают сотрудники подразделений Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ.

По словам Холоднюка, также завершается процесс формирования собственной Службы судебной охраны.

Первые подразделения Службы судебной охраны приступят к своим обязанностям в конце осени 2017 года. Структура будет обеспечивать порядок в в зданиях судов, на судебных заседаниях и заниматься охраной самих зданий судов.

В случае возникновения беспорядков сотрудники Службы судебной охраны должны будут пресекать противоправные действия, но при этом также вызвать полицию.

Сотрудники Службы судебной охраны, работающие в конкретном суде, будут подчиняться председателю этого суда.

По данным Государственной судебной администрации, на начало 2017 года и в настоящее время 423 суда (53 %) не охраняются вообще, а 224 суда (28 %) охраняются только днем или только ночью.

Круглосуточно силами Национальной полиции или Национальной гвардии охраняются лишь 154 суда (19 %).

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