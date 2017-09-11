В Печерском, Голосеевском, Подольском и Шевченковском районах из-за плановых ремонтных работ с 12 по 14 сентября ограничат поставки холодной воды.

Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила пресс-служба КГГА.

Так, в Печерском районе с 10:00 вторника 12 сентября до 7:00 среды 13 сентября без воды останутся дома № 4/7 и № 5/9 по ул. Цитадельной, а также дом № 3, офисное здание № 3-А и детский сад на ул. Лейпцигской.

С 21:00 12 сентября до 8:00 13 сентября прекратят водоснабжение на бульваре Дружбы Народов № 4, № 4/2, № 4-А, № 6-А, переулке Филатова, 1, Железнодорожном шоссе № 31-57, ул. Михаила Бойчука №№ 34, 36, 36-А, 38, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 36-А, 38-А, 40-А, 42, 34-Б и в Военном проезде №№ 1-8.

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В Голосеевском районе с 9:30 до 21:00 12 сентября воду не будут поставлять в дома № 46-А на Голосеевском проспекте и № 6 и № 8 в Демеевском переулке. С 9:30 до 20:00 воды не будет в жилых домах № 2-А, 6-Г, 6-Д, 8-Д на ул. Вильямса.

14 сентября с 8:30 до 24:00 в Подольском районе воды не будет в домах №№ 1-Б, 3, 5-7, 9-11, 21-23, 10-А, 10-Б, 14-А, 14, 18, 20-22 на л. Воздвиженской. С 21:00 14 сентября до 7:00 15 сентября без воды останутся дома №№ 3-38 на ул. Ольшанской и №№ 26-47 – на ул. Зверинецкой.

В Шевченковском районе 14 сентября с 10:00 до 21:00 прекратят водоснабжение домов №№ 30/32-А, 30/32, 30/30-В, 34 на ул. Жилянской. В этот же день на ул. Рыльского, 41 с 10:00 до 17:00 будет отсутствовать вода в частных домах №№ 1-69 и № 2, а также №№ 2-48, 1-31 в переулке Зарембы, № 34/7, 32/10 на ул. Стрелковой.

Напомним, Кабмин разъяснил новые правила учета тепла и воды.