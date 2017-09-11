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Европа обеспокоена недофинансированием общественного вещателя в Украине

Европа обеспокоена недофинансированием общественного вещателя в Украине
Телевидение / Фото: Коммерсантъ

Законом предусмотрено 100%-ное бюджетное финансирование

11.09.17 24
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Представительство Европейского Союза в Украине поддержало требование общественности по обеспечению полного финансирования общественного вещания.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Мы разделяем обеспокоенность гражданского общества по поводу недофинансирования общественного вещателя", - отмечается в сообщении.

"Полное финансирование, предусмотренное действующим законодательством, имеет важное значение для независимости общественного вещания", - заявили европейские дипломаты.

Таким образом представительство ЕС поддержало призыв экспертов "Реанимационного пакета реформ" (РПР) и организаций-партнеров, которые сопровождают медиа-реформу, чтобы Кабинет министров Украины заложил полное финансирование общественного вещания в государственном бюджете на 2018 год.

Ранее представители гражданского общества выразили обеспокоенность в связи с угрожающей ситуацией, вызванной существенным недофинансированием и унаследованными долгами общественного вещания в Украине. В частности, в связи с ожидаемым внесением 15 сентября в Верховную Раду проекта Госбюджета на 2018 год эксперты группы "Медиа-реформа" РПР призывают правительство в проекте госбюджета на следующий год предусмотреть финансирование ОАО "НСТУ" в полном объеме, гарантированном законом "Об общественном телевидении и радиовещании" - то есть, в размере 1 млрд 535 млн 367 тыс. грн.

Также они требуют, кроме минимально гарантированных законом денежных средств, предусмотреть разовое дополнительное бюджетное финансирование на покрытие расходов по обслуживанию долга ОАО "НСТУ" перед Euronews SA, унаследованного общественным вещателем от бывшего государственного телевидения.

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