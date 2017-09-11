С похищенным в Беларуси украинцем в краснодарском СИЗО встретился адвокат

Павел Гриб выглядит нормально, но беспокоится, что остался без лекарств

Адвокат похищенного российскими спецслужбами в Беларуси и удерживаемого в краснодарском СИЗО Павла Гриба Андрей Сабинин встретился со своим подзащитным. Об этом он написал в Facebook.

"Встретился в сизо с Павлом Грибом. Выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств. Также не решены бытовые проблемы", - сообщил он.

Сабинин добавил, что дал подписку о неразглашении, поэтому комментировать суть обвинения не имеет права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси проводят проверку по факту исчезновения украинца Павла Гриба

Адвокат сообщил, что со слов самого Гриба, он был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого его доставили в Краснодар.

Напомним, 27 августа сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего сына, 19-летнего Павла. Он предположил, что ФСБ выманила сына в Гомель под видом встречи с девушкой, а потом задержала его. Позже Павел Гриб оказался в СИЗО Краснодара.