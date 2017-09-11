Amnesty International требует немедленно освободить Чийгоза

Международная правозащитная организация Amnesty International выступает за немедленное освобождение заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, приговоренного в аннексированном Крыму к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Несправедливый судебный процесс против Аийгоза является кульминацией в ряду сфальсифицированных и демонстративно неправдивых уголовных и административных дел, инициированных оккупационной российской властью против членов крымскотатарского сообщества. Это олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" - яростное сопротивление российской аннексии Крыма", - отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

В Amnesty International Украина указывают, что даже по определению российского уголовного кодекса, согласно которому Чийгоза обвинили и осудили, события 26 февраля 2014 года не отвечают критериям "массовых беспорядков".

"Российская оккупационная власть вновь осуществляет делает репрессии в Крыму, бросая за решетку мужчину, который, по свидетельствам очевидцев и видеозаписям, пытался успокоить толпу, чтобы предупредить насилие", - отметили в организации.

"Чийгоз является узником совести, которого лишили воли исключительно из-за мирной реализации его прав человека. Он должен быть освобожден немедленно и безусловно", - резюмировала Покальчук.

Напомним, Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – в отношении Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

11 сентября "суд" в аннексированном Крыму сегодня признал виновным Чийгоза и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.