АТО: боевики стреляли из минометов возле Чермалыка

С начала суток 11 сентября незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Наиболее неспокойно было поблизости Водяного на приморском направлении. Здесь, с полуночи боевики 6 раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по нашим позициям. А около 10 утра в окрестностях Чермалыка враг применял миномет калибра 82 миллиметра.

Также сегодня под обстрелами оказались украинские опорные пункты у Талаковки и Старогнатовки.

На донецком направлении российские оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия на подступах к Зайцеву, а из вооружения БМП - в районе Песок.