В Киеве частично остановилась синяя ветка метро

В понедельник, 11 сентября, в Киевском метрополитене на синей ветке приостановлено движение поездов. Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Синяя ветка. Движение "Героев Днепра - Майдан Независимости" и "Петровка" - "Теремки". На перегоне "Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" было обнаружено задымление", - говорится в сообщении.
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Напомним, Киевский метрополитен и Национальный художественный музей Украины запустят поезд "Энеида" с визуальной историей поэмы Ивана Котляревского.