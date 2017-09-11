Причиной задымления в киевском метро стало короткое замыкание

На данный момент закрыты три станции на вход и на выход

Задымление в киевском метрополитене, в результате которого возникли перебои в движении поездов на синей ветке, было вызвано коротким замыканием.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сотрудников ГСЧС, которые привлекались к ликвидации аварийной ситуации.

"Было короткое замыкание, но без воспламенения", - сказал один из пожарных, уточнив, что замыкание произошло на перегоне между станциями метро "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы самые проблемные туннели киевского метро

На данный момент закрыты три станции на вход и на выход: "Контрактовая площадь", "Тараса шевченко" и "Почтовая".