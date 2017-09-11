В Совете Европы осудили приговор Чийгозу в Крыму

Решение оккупационного "суда" – очередной шаг в отношении и без того сложного положения крымских татар

Приговор заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу противоречит обязательствам России согласно Европейской конвенцией о правах человека. Об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека в Facebook.

"Господин Чийгоз был осужден за нарушение закона, который не применялся в момент наступления соответствующих событий. Такая ситуация вызывает серьезные сомнения совместимости сегодняшнего судебного решения с положениями Конвенции, которая недвусмысленно устанавливает, что "никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением", - говорится в заявлении.

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Пресс-служба комиссара отмечает, что сегодняшний приговор представляет собой очередной шаг в отношении и без того сложного положения крымских татар.

Напомним, Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – в отношении Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

11 сентября "суд" в аннексированном Крыму сегодня признал виновным Чийгоза и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.