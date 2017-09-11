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Украина призывает усилить санкции против РФ из-за "выборов" в оккупированном Севастополе

Украина призывает усилить санкции против РФ из-за "выборов" в оккупированном Севастополе
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

РФ в очередной раз нарушила нормы международного права

11.09.17 3
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Украина требует расшить санкции против РФ из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

"Украина решительно осуждает организацию Российской Федерацией 10 сентября 2017 на территории временно оккупированного ею города Севастополь (Автономная республика Крым) незаконных выборов "губернатора", "довыборов депутатов законодательного собрания г. Севастополь", а также "довыборов депутатов отдельных муниципалитетов" этого города", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что любые шаги, направленные на легитимизацию незаконной оккупации полуострова не создают никаких правовых последствий. Проведение Российской Федерацией фейковых выборов в является очередным грубым нарушением Москвой основополагающих норм и принципов международного права, закрепленных в том числе в Уставе ООН, а также резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975, Меморандума о гарантиих безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 05 декабря 1994 года, обязательств России по многосторонним и двусторонним международным договорам.

"Украина призывает иностранные государства и международные организации четко заявить о непризнании результатов т.н. выборов во временно оккупированном Севастополе, не поддерживать никаких контактов с представителями местной оккупационной администрации ни на двустороннем уровне, ни в рамках многосторонних форумов, а также усилить консолидированное давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций, с целью ее возвращения в международно-правовое поле, прекращение незаконной оккупации части суверенной территории Украины, осуществление актов вооруженной агрессии в Донбассе, вывода оккупационных войск с территории нашего государства", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, 10 сентября в Севастополе прошли выборы "губернатора", а также довыборы в крымский "парламент" и ряд муниципалитетов.

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