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Киевское метро заработало в обычном режиме

Киевское метро заработало в обычном режиме
Фото: УНИАН

Поезда курсируют согласно графику

11.09.17 115
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Движение поездов на синей линии столичного метрополитена восстановлено в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба киевской подземки в Facebook.

"Движение восстановлено в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, из задымления в столичном метрополитене на вход и выход закрыли несколько станций.

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