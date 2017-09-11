Тимошенко попала в базу "Миротворца"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко попала в базу центра "Миротворец" за незаконное пересечение границы Украины. Информация об этом размещена в соответствующем разделе сайта.
Как сообщается на сайте, Тимошенко внесли в "Чистилище" за "незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц, участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства, манипулирование общественно значимой информацией".
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Ранее ресурс "Миротворец" занес экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в раздел "Чистилище".