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Главная » Страна » АТО: боевики 36 раз открывали огонь
АТО: боевики 36 раз открывали огонь
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики 36 раз открывали огонь

Потерь среди украинских военных нет

12.09.17 8
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11 сентября в районе проведения антитеррористической операции основная активность боевиков фиксировалась на приморском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Здесь после 18:00 часов российские оккупанты из минометов калибра 82 миллиметра били по нашим позициям вблизи Гнутово и Талаковки. Кроме того, у Талаковки боевики вечером и ночью несколько раз использовали стрелковое оружие и открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП. Неспокойно было и у Водяного, которое уже несколько дней подряд находится в эпицентре огневого противостояния. В конце суток здесь боевики трижды обстреляли наши опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов. Также под огнем противника оказались украинские укрепления в районе Лебединского, Павлополя и Старогнатовки.

На донецком направлении после 18:00 враг дважды обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в Авдеевской промзоне. Из гранатометов наемники били по украинским защитникам в окрестностях Каменки и Новгородского.

На луганском направлении в сутки зафиксирован один обстрел. Около 21:00 противник выпустил 7 мин калибра 82 миллиметра по нашим позициям у Крымского.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск. Из них 16 обстрелов характеризуются как неприцельные. Потерь среди украинских военных нет.

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