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Венгрия пожаловалась в ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании

Венгрия пожаловалась в ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании
Фото из открытых источников

По мнению Будапешта, этот закон притеснит венгерское меньшинство в Украине

12.09.17 1002
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Венгрия обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства. Об этом пишет Радио Свобода.

В своем письме венгерское правительство обращает внимание международных организаций на принятие Верховной Радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, притеснит права венгерского меньшинства в Украине.

Как заявил министр МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, его страна также просит принять безотлагательные меры, чтобы этот закон не вступил в действие.

Напомним, в принятом Радой законе об образовании говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, в заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Законом определено, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языках – государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

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