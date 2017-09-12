Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Чийгоза и Умерова

Все незаконно задержанные граждане Украины в оккупированном Крыму и Российской Федерации должны быть отпущены на свободу

Европейский союз призвал Россию освободить незаконно осужденного заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза и снять обвинения с другого заместителя главы организации Ильми Умерова. Об этом сказано в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ЕС, передает LIGA.net.

11 сентября так называемый "верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года.

"Европейский союз постоянно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении и этот призыв мы повторяем сегодня", − сказано в заявлении ЕС.

Отмечается, что запрет деятельности Меджлиса, его самоуправляемого органа и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения прав человека.

"Мы ожидаем немедленного снятия обвинения с другого заместителя председателя Меджлиса господина Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию о том, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены", – резюмировали в заявлении ЕС.

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Напомним, Ахтем Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го – день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. Судилище началось 28 декабря 2015 года в Симферополе.