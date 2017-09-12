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В Европарламенте предлагают отменить роуминг для Украины

В Европарламенте предлагают отменить роуминг для Украины
Европарламент / Фото из открытых источников

Также предлагается создать инвестфонд для стран-участниц "Восточного партнерства"

12.09.17 43
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В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, а также создать трастовый фонд для инвестиций в Украину. Об этом сообщает Радио Свобода.

Эти предлагаемые меры в преддверии ноябрьского саммита программы ЕС "Восточное партнерство" содержатся в проекте доклада к рекомендациям Европарламента другим европейским институтам по поводу этой программы.

Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц программы подать привлекательную модель "Восточное партнерство+", которая предусматривала бы, кроме упомянутого, также внедрение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание высокомощных широкополосных каналов связи с ними.

"Такая модель "плюс" может быть предложена и трем другим участницам "Восточного партнерства", Армении, Беларуси и Азербайджану, "когда они будут готовы для таких расширенных возможностей", – сказано в документе.

Проект, который должны для начала рассмотреть на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в четверг, 14 сентября, также предлагает, чтобы Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком разработала план создания "нового Европейского инвестиционного плана для Украины и других стран-участниц "Восточного партнерства", которые достигли наибольшего прогресса в реформах".

Новый трастовый фонд для Украины, как говорится в документе, должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, что имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

В документе, среди прочего, акцентируется внимание на поддержке восстановления полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Кроме того, проект предлагает четко поддержать европейские стремления стран-партнеров, напоминая о действующем в ЕС положении о том, что "любая европейская страна может обратиться с просьбой о получении членства в Европейском союзе, если она отвечает "копенгагенским критериям" и демократическим принципам и придерживается основополагающих свобод и прав человека и меньшинств, а также верховенства права".

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