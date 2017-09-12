Львовский отель "Леополис", в котором сейчас проживает экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили, посетили представители правоохранительных органов. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на источник.

"Во Львове в отель "Леополис", где живет Саакашвили, пришла полиция и пограничники", – отметил собеседник канала.

Причина визита пограничников – совершение Саакашвили административного правонарушения при пересечении государственной границы.

Сотрудники ГПСУ также заявили, что их "честь и достоинство унижал охранник". Причем сторона защиты настаивает, что у пограничников должен быть соответствующий документ на обыск и вручение админнарушения, но его якобы нет.

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Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.