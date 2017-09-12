Повышение инвестиционной привлекательности остается одной из жизненно важных проблем нашего государства. Как же проложить путь между инвесторами и украинскими компаниями?

События последнего года продемонстрировали, что глобальные игроки переключаются на свои внутренние проблемы, поэтому перспективы «плана Маршалла» для Украины остаются туманными. Поэтому бороться за инвестиции нам и в дальнейшем придется наравне с другими странами. При этом недорогая рабочая сила, выгодная цена активов, взятый курс на дерегулирование и содействие притоку иностранного капитала пока не привели к существенному повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Сегодня наша страна явно недооценена со стороны инвесторов, которые до сих пор испытывают дефицит информации о точках для инвестирования в Украину. В этом наша слабость, но, с другой стороны, такая ситуация скрывает значительные перспективы, которые можно реализовать в ближайшем будущем.

«Инвестиционная привлекательность — это сочетание инфраструктуры для инвестиций и веры в страну и ее будущее», — считает инвестбанкир Сергей Будкин, соучредитель и управляющий партнер FinPoint Investment Advisors. Сергей будет модерировать панельную дискуссию «Инвестиционная привлекательность Украины» во время четвертого Киевского международного экономического форума (КМЭФ). Дискуссия соберет вместе экспертов топ-уровня, таких как управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак, директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций, главный советник Премьер-министра Украины по вопросам инвестиций Даниэль Билак. Они расскажут о точках роста, привлекательных для инвесторов, посоветуют, как разблокировать узкие места в регулировании на пути между инвестором и украинскими компаниями, а также обсудят другие важные вопросы.

В целом в рамках КМЭФ 5–6 октября 2017 года состоится 20 панельных дискуссий и 10 круглых столов. Участие в форуме примут экономисты с мировым именем, иностранные и отечественные лидеры мнений, бизнесмены, государственные деятели, представители ведущих международных компаний и инвестиционных фондов, политики и дипломаты.

За новостями КМЭФ можно следить на сайте форума и на его официальной странице в Facebook.

Киевский международный экономический форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) — постоянно действующая площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ориентирована на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование лучшего мирового опыта, создание «дорожной карты» развития и содействия конвертации идей в реальные действия.www.forumkyiv.org