Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новости партнеров Почему в Украину мало инвестируют и как это исправить

Новости партнеров Почему в Украину мало инвестируют и как это исправить

<span class="label">Новости партнеров</span> Почему в Украину мало инвестируют и как это исправить

Повышение инвестиционной привлекательности остается одной из жизненно важных проблем нашего государства. Как же проложить путь между инвесторами и украинскими компаниями?

12.09.17 12
000

События последнего года продемонстрировали, что глобальные игроки переключаются на свои внутренние проблемы, поэтому перспективы «плана Маршалла» для Украины остаются туманными. Поэтому бороться за инвестиции нам и в дальнейшем придется наравне с другими странами. При этом недорогая рабочая сила, выгодная цена активов, взятый курс на дерегулирование и содействие притоку иностранного капитала пока не привели к существенному повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Сегодня наша страна явно недооценена со стороны инвесторов, которые до сих пор испытывают дефицит информации о точках для инвестирования в Украину. В этом наша слабость, но, с другой стороны, такая ситуация скрывает значительные перспективы, которые можно реализовать в ближайшем будущем.

 «Инвестиционная привлекательность — это сочетание инфраструктуры для инвестиций и веры в страну и ее будущее», — считает инвестбанкир Сергей Будкин, соучредитель и управляющий партнер FinPoint Investment Advisors. Сергей будет модерировать панельную дискуссию «Инвестиционная привлекательность Украины» во время четвертого Киевского международного экономического форума (КМЭФ). Дискуссия соберет вместе экспертов топ-уровня, таких как управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак, директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций, главный советник Премьер-министра Украины по вопросам инвестиций Даниэль Билак. Они расскажут о точках роста, привлекательных для инвесторов, посоветуют, как разблокировать узкие места в регулировании на пути между инвестором и украинскими компаниями, а также обсудят другие важные вопросы.

В целом в рамках КМЭФ 5–6 октября 2017 года состоится 20 панельных дискуссий и 10 круглых столов. Участие в форуме примут экономисты с мировым именем, иностранные и отечественные лидеры мнений, бизнесмены, государственные деятели, представители ведущих международных компаний и инвестиционных фондов, политики и дипломаты.

За новостями КМЭФ можно следить на сайте форума и на его официальной странице в Facebook.

 Киевский международный экономический форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) постоянно действующая площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ориентирована на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование лучшего мирового опыта, создание «дорожной карты» развития и содействия конвертации идей в реальные действия.www.forumkyiv.org

0
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 10707
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 10506
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4710
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3507
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 2844
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8444
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1183
  1. Москвичи сказали "Нет!" Путину 6302 / 6920
  2. В США задумались о создании "компактной" атомной бомбы для сдерживания России и КНДР 3730 / 4236
  3. МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образовании 3495 / 3823
  4. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 2997 / 3325
  5. Укроборонпром представил новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka 2682 / 3032
  6. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 2464 / 3925
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2216 / 63743
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 20 / 63743
  2. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 12 / 3325
  3. Будут сидеть. Вячеслав Аброськин о депутатах, недисциплинированных солдатах и служебных собаках 8 / 1405
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5 / 1299
  5. С похищенным в Беларуси украинцем в краснодарском СИЗО встретился адвокат 5 / 1815
  6. МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образовании 5 / 3823
  7. Тимошенко попала в базу "Миротворца" 5 / 2393
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.