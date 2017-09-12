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Главная » Страна » Среди боевиков "ДНР" ходят слухи о смене "руководства" в октябре, – Тымчук
Ситуация в Донбассе

Среди боевиков "ДНР" ходят слухи о смене "руководства" в октябре, – Тымчук

Среди боевиков "ДНР" ходят слухи о смене "руководства" в октябре, – Тымчук
Александр Захарченко / Фото из открытых источников

В Донецке состоялось совещание с участием главарей "ДНР" и представителей РФ

12.09.17 64
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На временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области распространяются слухи о смене "руководства" боевиков в октябре. Об этом в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В высшем и среднем звене "администрации главы ДНР" распространяются слухи о смене руководящего состава "ДНР" в октябре этого года, основанные на последних событиях в Донецке. Так, 5 сентября 2017 года в Донецке состоялось совещание с участием "высшего руководства" "ДНР" и представителей Российской Федерации по вопросам дальнейшего развития "ДНР", – говорится в сообщении.

Согласно информации ИС, по указанию российской стороны, участие в совещании принял ограниченный круг главарей террористической организации "ДНР", при этом, например, лидер общественного движения "Донецкая республика" Денис Пушилин не был на него допущен.

В ходе совещания представители АП РФ не указали четких перспектив для "ДНР", однако дали понять, что стратегические решения по этому вопросу будут приниматься в Кремле в ближайшее время и будут связаны с кардинальными кадровыми перестановками в "ДНР".

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