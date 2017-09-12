Жена и сын Саакашвили покинули Украину, – СМИ

Жена и сын экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили накануне, в понедельник, 11 сентября, вылетели из Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря "Руху нових сил" Марьяну Почтарь.

"Жена с сыном Саакашвили накануне самолетом вылетели из Украины", – сказала Почтарь.

При этом она не уточнила, куда направились родные экс-президента Грузии.

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.