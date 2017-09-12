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(Не) возвращение Саакашвили в Украину

Пограничники зачитали Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы

Пограничники зачитали Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы
Михеил Саакашвили / Фото: УНИАН

Экс-президент Грузии заявил, что с большим уважением относится к украинским пограничникам

12.09.17 248
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Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили днем 12 сентября возле львовской гостиницы "Леополис" в присутствии журналистов приступил к ознакомлению с административным протоколом о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Перед этим народный депутат (внефракционный) Юрий Деревянко сообщил, что все процедуры по вручению протокола будут проходить публично, в присутствии представителей СМИ. Он также сообщил, что адвокаты будут задавать представителям Госпогранслужбы необходимые вопросы.

В свою очередь Саакашвили заявил, что он с большим уважением относится к украинским пограничникам.

В настоящее время проходит процедура ознакомления Саакашвили с протоколом о незаконном пересечении им границы.

Возле гостиницы находится Саакашвили со своими адвокатами и нардепом Деревянко, а также представители погранслужбы, которые зачитывают протокол.

По словам Деревянко, это длительная процедура, которая может занять около часа.

Саакашвили утверждает, что протокол должны были вручить на протяжении трех часов после пересечения границы.

"Все очень просто. Если бы они принесли этот протокол на протяжении трех часов, когда мы пересекли границу… они не могут сказать, что я где-то прятался. Я был на главной площади Львова вместе с тысячами львовян, то я бы взял без вопросов этот протокол. Но то, что сейчас они приносят – это нарушение закона", – сказал Саакашвили.

В свою очередь Деревянко заявил: "Мы фиксируем публично первое нарушение, которое касается того, что согласно кодексу об административных правонарушениях Государственная пограничная служба не вручила на протяжении трех часов, а сейчас пытается вручить протокол через два дня, который составлен не в присутствии лица, которое, по их мнению якобы нарушило государственную границу".

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

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