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МВД опубликовало все вопросы тестов по ПДД

МВД опубликовало все вопросы тестов по ПДД
Иллюстративное фото

Количество возможных попыток пройти тест не ограничено

12.09.17 56
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Сервисные центры МВД опубликовали все вопросы тестов по ПДД.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, новые вопросы тестов с вариантами ответов может скачать каждый желающий бесплатно.

Кроме того, на сайте работает бесплатный онлайн-тест 24/7, с помощью которого каждый водитель может проверить свои знания.

Он полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и состоит из 20 вопросов, которые система для каждого нового теста генерирует рандомно. Количество попыток пройти тест является неограниченной.

Отметим, с 1 июля в Украине ввели новые экзаменационные тесты по правилам дорожного движения.

Тест содержит вопросы по четырем тематическим категориям: 10 вопросов по правилам дорожного движения, 4 вопроса по устройству и эксплуатации транспортных средств, 4 вопроса по основам безопасности движения и 2 вопрос по оказанию первой медицинской помощи.

Напомним, Фокус провел один день с экипажем патрульной полиции.

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