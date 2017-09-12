Саакашвили подписал протокол о незаконном пересечении границы

Лишенный украинского гражданства экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили ознакомился с протоколом о незаконном пересечении границы и подписал этот документ и возражения к нему, передает УНИАН.

У входа в отель "Леополис" во Львове пограничники предоставили Саакашвили протокол, который он прочитал, подписал возражения к протоколу и отдал документы сотрудникам Госпогранслужбы.

В свою очередь представитель ГПСУ информировал Саакашвили, что вопрос о незаконном пересечении границы Мостиский райсуд Львовской области будет рассматривать 18 сентября в 15.00.

Саакашвили заявил, что с завтрашнего дня начинает поездки по всем регионам Украины, о графике и городах поездок сообщит сегодня во второй половине дня.

Напомним, накануне сегодня пограничники зачитали Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы.

10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.