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Главная » Страна » Новости компаний Джамала, Остап Ступка и другие известные украинцы заговорили по-немецки (ВИДЕО)

Новости компаний Джамала, Остап Ступка и другие известные украинцы заговорили по-немецки (ВИДЕО)

<span class="label">Новости компаний</span> Джамала, Остап Ступка и другие известные украинцы заговорили по-немецки (ВИДЕО)

К старту Украинско-немецкого года языков звезды прочли «Садок вишневий коло хати» на немецком языке. Стих Тараса Шевченко организаторы проекта выбрали не случайно: в 2017-м «Садку...» исполнилось 170 лет. Героями видео стали Джамала, Саша Кольцова, Остап Ступка, Виктор Бронюк, Анна Панова и Юрий Марченко.

12.09.17 44
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«Мы пригласили звезд продекламировать перевод всемирно известного стихотворения Тараса Шевченко «Садок вишневий…». Таким способом мы хотим не только отметить 170-летний юбилей одного из самых популярных украинских стихотворений, но и показать, что на немецком он звучит так же мелодично, ― говорит директор Goethe-Institut в Украине Беате Кёлер. ― Участники нашего видеопроекта владеют немецким языком на разном уровне. Например, Джамала хорошо говорит на немецком, а телеведущая Анна Панова и актер Остап Ступка знают всего пару фраз. Но все герои справились со стихотворением одинаково успешно!»

На съемках Джамала сравнила немецкий язык с джазом и рассказала о своем опыте изучения этого языка: «Я начала ходить на курсы, чтобы поступить в Цюрихскую консерваторию. Потом стала петь арии Вагнера, поняла, какие они глубокие и чувственные, и убедилась, что немецкий язык может быть благозвучным».

Актер Остап Ступка заверил, что при необходимости выучил бы немецкий: «Я уверен, если серьезно возьмусь за это, то точно одолею. Мне близка цель проекта ― инициировать культурный диалог та подтолкнуть украинцев разного возраста к изучению языка. В реалиях современности это очень важно». 

Участие в проекте стало первым опытом чтения текста на немецком языке, а тем более в стихотворной форме, для телеведущей Анны Пановой: «Мне хочется, чтобы украинцы становились более образованными, а значит ― более свободными. Поэтому, если проект подтолкнет кого-то изучать еще один иностранный язык, например, немецкий, и расширять свои горизонты ― это будет замечательно». 

Режиссером  видеопроекта стала Анастасия Буковская. Видео сопровождает песня «Колыбельная», слова которой написал Сергей Жадан, музыку ― Олег Каданов, а исполнили группа «Линия Маннергейма» и Саша Кольцова. 

Украинско-немецкий год языков официально стартует уже 9-10 сентября. Первым масштабным событием станет Фестиваль-открытие на Контрактовой площади в Киеве. В его программе ― концерты немецких и украинских групп, самый массовый урок немецкого языка, мастер-классы по робототехнике, спектакли, Литературный сад под открытым небом и многое другое. 

Подробности можно найти на странице ивента в Facebook:

https://www.facebook.com/events/340343079750572/?fref=ts

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