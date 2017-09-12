Украинским военным сокращают количество выплат

С января 2018 года Министерство обороны Украины уменьшит количество дополнительных выплат военным с 36 до 16 видов.
Об этом 12 сентября на брифинге в Киеве заявил заместитель директора департамента финансов Минобороны Украины полковник Сергей Галинский, сообщает "112 канал".
По его словам, размер дополнительных выплат будет составлять 40%, вместо нынешних 85% в окладе военного.
Данное изменение предусмотрено разработанным Министерством обороны постановлением, которое должно вступить в силу с 1 января 2018 года. Это постановление также предусматривает автоматическое увеличение должностных окладов и окладов за воинское звание при увеличении социальных стандартов в целом.
Напомним, Госстат считает, что украинцы стали больше зарабатывать.