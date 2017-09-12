На взятке попался глава "Хлеб Украины"

Сегодня, 12 сентября, сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности задержали на взятке главу правления государственной акционерной компании "Хлеб Украины".
Об этом на своей станице в соцсети сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
По словам главы ГПУ, главу правления задержали во время получения взятки в размере 7 тысяч долларов, которую он требовал от предпринимателя за заключение договора аренды. Вместе с главой правления был также задержан и посредник.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Днепропетровщине поймали прокурора на взятке
Луценко также опубликовал фото задержания. Судя по фото, задержание проходило в центре Киева в районе НСК "Олимпийский".
Отметим, в настоящее время руководящую должность в компании занимает Игорь Кобеля.
Напомним, руководитель налоговой в Черновицкой области попался на взятке в 1 млн грн.