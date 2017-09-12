АТО: боевики открывали огонь четыре раза, ранили двух бойцов

Бандформирования стреляли из гранатометов по Крымскому и из пулеметов – в Авдеевской промзоне

В Донбассе боевики существенно уменьшили свою активность. С полуночи зафиксированы четыре факта нарушения перемирия. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В то же время, несмотря на уменьшение активности бандформирований, двое наших бойцов получили ранения во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета у Крымского.

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На донецком направлении противник дважды бил из крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям в Авдеевский промзоне. А на приморском направлении из стрелкового оружия российские наемники неприцельно обстреляли укрепления сил АТО в окрестностях Талаковка.